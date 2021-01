Susanna Griso no se puede contener tras lo que Illa ha dicho de Simón: "Perdóneme, eh"

Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, ha concedido a Espejo Público una de las primeras entrevistas tras dejar al cargo y ha tenido que responder a una pregunta sobre la labor de Fernando Simón.

La periodista Susanna Griso le ha planteado la cuestión de forma muy directa: “Han sido muchos los bandazos, las contradicciones, nos ha faltado material, hemos tenido el récord de contagios... ¿No debería haber cesado al doctor Simón mucho antes?”.

La defensa que Illa ha hecho del epidemiólogo no ha podido ser más rotunda. “Mire, Fernando Simón es un servidor público como la copa de un pino, si me lo permite. Yo le tengo mucho aprecio al trabajo que ha hecho y, es verdad, que nos estamos enfrentando a un virus, con muchos aspectos desconocidos, que hemos ido descubriendo”, ha empezando dejando claro.

“A mí, estas personas que aciertan la quiniela los lunes no me merecen mucho reconocimiento ni ningún mérito”, ha dejado caer Illa, que ha calificado a Simón como “una persona honesta, trabajadora que no ha escatimado, se ha rodeado de un equipo muy potente, que ha trabajado codo a codo con las comunidades autónomas, en conexión con los organismos internacionales”.

“Yo creo que ha hecho una labor, si me lo permite, muy decente y ojalá hubiera muchos más Fernando Simones en ese sentido”, ha zanjado Illa en una respuesta que ha provocado la reacción inmediata de Susanna Griso.

“Buenos, pues si más allá de ser decente hubiese sido una buena labor, tal vez a este país le hubiese ido un poquito mejor, perdóneme, eh, señor Illa. En fin, es difícil de sostener tantísimas contradicciones en este último año”, ha zanjado la presentadora.