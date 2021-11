Todo lo que se sabe sobre la nueva píldora anticovid

Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una píldora oral para combatir la Covid-19: molnupiravir.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) y la Comisión de Medicamentos Humanos, un órgano consultivo científico independiente, le han dado este jueves el visto bueno al medicamento.

Lo mismo ha hecho La Agencia Europea del Medicamento (EMA): “Estamos dispuestos a dar consejos los Estados miembros para que puedan poner este nuevo tratamiento a disposición para uso de emergencia, antes de una autorización de comercialización”, han anunciado en una rueda de prensa en Amsterdam (Países Bajos).

El Reino Unido ya ha encargado dosis para 480.000 tratamientos, que serán entregadas antes de final de año. El Gobierno británico no ha querido revelar el coste de dicho encargo.

David Dowdy, profesor asociado de Epidemiología en la Universidad Johns Hopkins, advierte de que no es una cura perfecta.

Dowdy declaró en el Financial Times: “Dado que este medicamento no detiene la infección, yo no lo consideraría ‘un antes y un después’ como sí lo han sido las vacunas”.

