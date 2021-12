Tom Holland, de sufrir acoso escolar a reventar la taquilla como Spider-Man

El actor británico de 25 años, protagonista de la última saga de la franquicia junto a Zendaya, ha logrado el mejor estreno en cines desde que comenzó la pandemia y el tercero de la historia , incluso superando a otra cinta de Marvel, Avengers: Infinity War. La película ha recaudado ya más de 600 millones de dólares y sus actores han recorrido varios países para promocionar Spider-Man: No Way Home.

Pero el ballet no fue el único motivo que utilizaron los abusadores para acosarlo, su físico también. Holland, que se ha definido como “canijo” y ha bromeado en multitud de ocasiones con su altura, desveló durante la citada entrevista que sufría en los vestuarios del colegio. “Fue una época en la que me avergonzaba. Ya sabes, el gimnasio, las duchas y eso no son mis recuerdos favoritos de la escuela”, añadió, asegurando que de los 14 a los 17 fue su época más dura.

A pesar de estar viviendo un momento dulce a nivel profesional, Holland no tiene claro si quiere seguir siendo actor. En una entrevista con Sky News mientras promocionaba el nuevo estreno de la saga el intérprete confesó que le gustaría probar otras cosas. “Estoy teniendo una crisis de mediana edad, bueno con 25, una crisis de pre mediana edad”, bromeó Holland, que no descarta volver a bailar y a los musicales donde empezó su carrera.

Su discreta relación con Zendaya

En julio se publicaron unas imágenes de la pareja besándose después de pasar un buen rato en la casa de la madre de Zendaya en Los Angeles y durante los últimos meses han posado juntos en varias alfombras rojas para estrenar Spider-Man: No way home.

La pareja de intérpretes decidió seguir adelante con su relación a pesar de las advertencias de la productora de la cinta, Amy Pascal, que aconsejó a los actores que no se enamoraran. “Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez”, explicó Pascal al respecto. “Simplemente no lo hagas. Intenta no hacerlo”, advirtió a los actores que no han podido evitar saltarse el consejo.