La peligrosa dieta de Tom Holland para lucir músculo como 'Spiderman'

Tom Holland ya ha empezado a prepararse para su próxima película SpiderMan: Far From Home, que se estrenará en julio del próximo año. Para lucir cuerpazo al nivel de sus compañeros de Los Vengadores Chris Evans o Tom Hiddleston tiene que seguir una estricta y peligrosa dieta, que el mismo dice no poder aguantar.

Holland compartió un vídeo este miércoles en su cuenta de Instagram en el que contaba el método que estaba llevando a cabo para poder lucir figura bajo el traje del hombre araña: deshidratarse durante un día entero.

"Intentado esta nueva dieta de deshidratación, no está yendo muy bien. Hoy fue el segundo día y será mi último. Creo que debería añadir... Esto es realmente malo para ti, así que no lo intentes en casa jajaja", comenta en su publicación.

En el vídeo detalla en qué consiste esta dieta, muy popular en el mundo del culturismo. Para ello, hay que beber ocho litros de agua de lunes a jueves y el viernes no beber nada. A pesar de no consumir ningún tipo de líquido este día de la semana, el actor destaca que sigue yendo al baño continuamente porque el cerebro está acostumbrado al ritmo de los días previos, lo que hace que los músculos pierdan el agua que contienen y se queden más definidos y marcados.

Holland destaca en su publicación que "es el viernes y es muy mal día" y recalca a sus seguidores no hacerla en casa nunca. A veces para presumir, no es necesario sufrir.