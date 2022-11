“Las campañas se hacen para detectarlo lo antes posible, te puede dar en tu casa y hay que detectarlo ahí, no hay que esperar a nadie”, ha insistido el viceconsejero. Pero Risto ha insistido: “Pero si uno acude a un centro, no hay médico. ¿Qué hacemos?”.

“Cada vez que escucho este tipo de explicaciones, cuando hablan de la sanidad pública madrileña, tan alucinógenas, me parece que están hablando de Venezuela o de Cuba pero no de Madrid”, ha dicho visiblemente enfadado.

“Es que me da la impresión de que se están dirigiendo a entes que no pensamos. ¿De verdad se creen lo que cuentan? ¿Que somos tan imbéciles? ¿Son capaces de emplear el discurso que están empleando? No se dan cuenta de que estamos viviendo una situación catastrófica y que lo mejor sería vamos a aceptar que la sanidad pública se está yendo a tomar por culo en Madrid y vamos a intentar ponerle freno a esto?”, ha preguntado.