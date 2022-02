Tres palabras: A Yolanda Díaz no le hace falta más para resumir lo ocurrido en el Benidorm Fest

La elección de Chanel como ganadora del Benidorm Fest ha provocado una de las primeras grandes polémicas de 2022 y la cosa ha ido tan a mayores que la cuestión ha saltado incluso a la arena política.

Por ejemplo, formaciones como Podemos, BNG y PSdeG han salido al paso para defender al grupo gallego Tanxugueiras, el favorito del público y que no fue del gusta del jurado popular, y demandar a RTVE explicaciones sobre la polémica generada con el sistema de votación.

También la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha expresado su sorpresa por el resultado obtenido por el trío de pandereteiras. La también ministra de Trabajo se había mojado días antes de la celebración del evento y ya había dejado claro que eran sus preferidas.

″¡En camino!”, tuiteó mientras esa misma noche iba a los Premios Feroz. “Pero espero que a la salida nos encontremos a Tanxugueiras de camino a Eurovisión”, añadió.

Ahora, en un anticipo de la entrevista con ella que Salvados va a emitir el próximo domingo, Yolanda Díaz deja clara su opinión y afirma que “nadie lo comprende”.

Todo ello en un vídeo con toques de humor en el que el presentador, Gonzo, le dice a la vicepresidenta: “Yo he venido a preguntarle por el tema de la semana. Una votación complicada”.

“Muy complicada. Lo que ha pasado con Tanxugueiras... bueno, nadie lo comprende”, afirma. Y Gonzo rápidamente le dice: “No, no, no. Yo me refiero a otra, otra que igual le deja igual de indignada”. Hace referencia, obviamente, a la votación de la reforma laboral.