Trump dice que España "lo está pasando mal" por el covid-19 mientras a EEUU le está "yendo bien"

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Trump, echándose un bailecito en un acto de campaña en Michigan el 10 de septiembre de 2020 (AP Photo/Evan Vucci)

Donald Trump ha vuelto a hablar de España en uno de sus discursos. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde ha comparado la evolución de la pandemia en su país con Europa, y eso que Estados Unidos superó este miércoles las 190.000 muertes por coronavirus, más que ningún otro país en el mundo, y cuenta ya con más de 6,3 millones de contagios confirmados.

“En las últimas cinco semanas los casos per cápita se duplicaron en Francia, subieron más del 300 % en España, (un país) del que he estado escuchando cosas y he estado hablando con algunos de los líderes en España, y lo están pasando mal”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“A España le está impactando mucho (la pandemia)”, insistió el presidente estadounidense, que también citó a Francia e Italia entre los países más afectados.

“Nos ha ido mucho, mucho mejor que a la Unión Europea”, defendió Trump. “Allí tienen un pico enorme, mientras que nosotros confiamos en que ya hemos pasado nuestro pico, ya veremos, pero nos está yendo muy bien en todo el país”, agregó.