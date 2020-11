Trump gana el estado clave de Florida después de horas de incertidumbre

EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images)

EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images) Simpatizantes de Trump frente a un restaurante cubano en Miami, Florida, el 3 de noviembre.

Todas las miradas estaban puestas en Florida, y no por casualidad. Es uno de los swing states, de esos estados pendulares, que suelen fluctuar y ser decisivos para el resultado electoral.

Los resultados de Florida, con sus 29 votos electorales, se han hecho esperar, y finalmente la victoria se la ha llevado el candidato republicano, Donald Trump.

Curiosamente, Florida fue hace cuatro años uno de los estados que dio la victoria definitiva al republicano. Las encuestas daban a Joe Biden como vencedor, pero, de nuevo, no han acertado. De haber sido así, las posibilidades de reelección de Trump se habrían reducido en un 90% .

La principal esperanza de Biden está ahora en Pensilvania, con 20 votos, en Arizona, con 11 votos, y en Wisconsin, con 10 votos, que por lo pronto pintan de azul, según las primeras proyecciones.

Recordemos que un candidato necesita al menos 270 votos electorales para ser declarado vencedor.

Los latinos (y el socialismo), decisivos para esta victoria

Todo apunta a que la estrategia republicana de alentar el miedo al supuesto socialismo de Biden ha calado, y funcionado, entre los votantes latinos de Florida, principalmente de origen cubano y venezolano que huyeron de regímenes comunistas.

La clave ha estado en el condado de Miami-Dade, apuntan los analistas políticos, que habría dado la ventaja definitiva a Trump.

“Joe Biden no es un socialista. Joe Biden no es un comunista. Pero es el argumento propagandístico que están usando el Partido Republicano y Donald Trump para tratar de conseguir el voto de los cubanos, de los nicaragüenses y de los venezolanos que han huido de dictaduras”, señalaba el periodista mexicano Jorge Ramos en una entrevista con El HuffPost.

“El voto latino en la Florida está muy dividido”, reconocía Ramos en esa entrevista. “Al principio, creía que ese argumento falaz y mentiroso no iba a funcionar, pero se nos olvida que para los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos el tema del socialismo es personal, y ese tema ha sido explotado por Donald Trump que, de alguna forma, ha logrado dividir el voto latino en la Florida, independientemente de que su argumento no tenga ningún tipo de validez, porque Joe Biden no es un socialista”.