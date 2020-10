Una prestigiosa revista médica atiza a Trump: "Es peligrosamente incompetente"

Win McNamee via Getty Images El presidente Donald Trump saluda al helicóptero Marine One al regresar a la Casa Blanca tras su estancia en el hospital el 5 de octubre de 2020 (Win McNamee/Getty Images).

No es habitual que una revista científica se meta en política pero la prestigiosa The New England Journal of Medicine lo ha hecho de lleno publicando un crudo editorial contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Rara vez publicamos editoriales firmadas por todos los editores”, apunta Dr. Eric Rubin, autor del artículo, que fue redactado en agosto pero ha sido publicado ahora.

En el texto reflexiona acerca de que la pandemia ha puesto a prueba el liderazgo político: “Los países se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo responder. Aquí en Estados Unidos, nuestros líderes no superaron esa prueba. Han tomado un crisis y la convirtieron en tragedia”.

“Cualquier otra persona que desperdicie vidas y dinero de esta manera de manera imprudente estaría sufriendo consecuencias legales. Nuestros líderes han reclamado en gran medida inmunidad por sus acciones. Pero esta elección nos da el poder de emitir juicios”, señala el editorial, que llama a votar contra Trump y su equipo.

“Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No debemos ayudarlos y permitir la muerte de miles de estadounidenses más permitiéndoles mantener sus trabajos”, sostiene. En el artículo añade: “No tenemos los líderes adecuados para esta epidemia. Creo que necesitamos un mejor liderazgo”.

A mediados de septiembre la revista científica Science acusó a Trump de mentir “de plano” y “deliberadamente” sobre la gravedad de la covid-19: “Estas mentiras desmoralizaron a la comunidad científica y costaron incontables vidas en los Estados Unidos”.

Trump planea volver a los mitin

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que planea dar un mitin este sábado en Florida, con el que reiniciaría su campaña tras haber estado ingresado por coronavirus.

Preguntado en Fox News acerca de si ha dado negativo contestó: “No hay razón para hacerse pruebas todo el tiempo”.

“El sábado será el décimo día desde su diagnóstico el jueves y en base a la trayectoria de los diagnósticos avanzados que el equipo ha estado realizando, anticipo completamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento”, dijo este jueves su médico, Sean Conley, en su último informe.

“Su estado físico se ha mantenido estable y sin indicaciones que sugieran un avance de la enfermedad, sin evidencias de efectos terapéuticos adversos”, agregó.