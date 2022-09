Turull asegura que los consellers de Junts han puesto su cargo a disposición del partido

“Me volvió a gritar y me lo dijo. Yo le dije que era un error”

“El presidente me llama [ayer] y me dice que nos vemos. Dejamos los móviles fuera. Tuvimos una charla muy franca”, desveló Turull en RAC 1, remarcando que en dicha primera conversación, Aragonès no le comunicó que se produciría la destitución. “Un rato después, me volvió a gritar y me lo dijo. Yo le dije que era un error, porque el vicepresidente había sido leal con él”, asegura.