Twitter suspende otra vez la cuenta de Vox por relacionar inmigración con terrorismo

Ya el pasado año, Twitter bloqueó temporalmente la cuenta de Vox por considerar que uno de sus mensajes era ofensivo para el colectivo LGTBI. El comentario “violaba la Política de Twitter relativa a las conductas de incitación al odio”.

El origen de la disputa es una réplica a la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra. “No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio”, escribió la socialista.

“Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con el dinero público promováis la pederastia”, contestó la formación de extrema derecha.