Un diputado del PSOE triunfa en Twitter tras dirigirse en estos términos al Gobierno de Ayuso

Y luego pasa al ataque: ”¿Saben lo que es la cultura del esfuerzo en la Comunidad de Madrid? La cultura del esfuerzo es sacarte la carrera sin recibir una beca de la Comunidad de Madrid, la cultura del esfuerzo es madrugar cada año para echar la Formación Profesional y sigues en la lista de espera. La cultura del esfuerzo es salir de trabajar, te metas en Idealista y veas que es otro día más que no te puedes ir de casa. La cultura del esfuerzo es salir al mercado laboral y no tener contactos, la cultura del esfuerzo es echarle horas extra al trabajo día a día y que no se paguen”.

“La cultura del esfuerzo es la cultura de las familias de este país, la realidad que han vivido padres y madres que han intentado que sus hijos vivan mejor que la vida anterior porque los trabajadores, todo aquel que le echa sus 35, sus 40 horas familiares, sus ocho, 10, 12 horas diarias, no saben otra cosa en la vida que no sea el esfuerzo porque han peleado para llegar a fin de mes y tener la nevera llena”, resalta Guardiola.

Guardiola critica también que la ideología liberal afirma que “si tú no te esfuerzas tú no vas a conseguir lo que te propongas” y asegura que “eso es falso”: “El problema no eres tú. Es importante quitarle peso a la gente porque les estamos machacando a la gente joven y hay problemas comunes que por mucho que te esfuerces no vas a superarlos nunca”.