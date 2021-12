Un experto alerta de qué pasa si un test de farmacia te da positivo

El mensaje de Rosell remarca la importancia de confinarse en caso de haber dado positivo hasta que se le haga una PCR porque, además, estas no son siempre inmediatas.

Por ejemplo, recientemente el usuario de Twitter Ricardo Ruíz informó que tres días después de haber dado positivo en un test de farmacia en la Comunidad de Madrid aún no le habían hecho una prueba de confirmación.

Según su testimonio, se hizo la prueba tras notarse síntomas y tras confirmar que estaba infectado con el coronavirus llamó al teléfono covid de la Comunidad para solicitar una PCR de confirmación. Varios días después, no había conseguido una cita con su médico para que le hicieran la PCR.

“El sábado di positivo por covid en un test de farmacia tras notarme síntomas. Enseguida llamé al teléfono covid de la CAM para pedir una PCR de confirmación. Tres días después todavía no he conseguido que me den cita con mi médico para que él me dé cita para una PCR”, explicó.