Un médico español en Italia, ante la expansión del coronavirus: "Ninguno podíamos prever lo que iba a pasar"

“No es un mensaje de: ’no le demos importancia”, ha subrayado, aunque ha insistido en que “entrar en pánico no lleva a ningún tipo de beneficio”.

Mateo ha explicado que, precisamente por eso, en medicina las palabras ″siempre” y “nunca” no se utilizan porque es un error.

“Hay muchas variables y, aunque hay modelos matemáticos que pueden predecir un poco cómo va a ir evolucionando esta pandemia, hay muchas variables que no puedes controlar, que somos las personas, cómo vamos a reaccionar”, ha explicado el médico.

El experto ha subrayado que debido al gran número de variables es “muy muy difícil” estimar cuántas personas se van a infectar.

“Ninguno podíamos prever lo que iba a pasar, podíamos estar alerta y prepararnos. Ojalá lo hubiésemos podido prever y hubiésemos podido actuar mucho antes no permitiendo que las personas se movieran. Pero no ha sido así y ahora no nos sirve de nada mirar hacia atrás. Nos toca actuar”, ha zanjado.