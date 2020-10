Un profesor de inglés comparte la sorpresa que se ha llevado al corregir una redacción

La estudiante escribió el estribillo de una de las canciones más conocidas del grupo británico The Smiths, There is a light that never goes out : “If a double-decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die” (Y si un autobús de dos pisos se choca con nosotros morir a tu lado sería una manera tan celestial de morir)”.

La canción, titulada There is a light that never goes out, fue publicada en 1986 originalmente como el penúltimo tema del álbum The Queen Is Dead. En 1992, con la banda ya separada pero debido a su popularidad, fue lanzada como sencillo.

Esta canción, incluida en el puesto número cuatro de la lista de 50 himnos indie de la historia del New Musical Express, es considerada como una de las canciones de amor trágico más profundas jamás escritas.

Además, There is a light that never goes out ha sido versionada más de una veintena de veces en varios idiomas.