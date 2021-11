Un restaurante se convierte en noticia por su respuesta a un cliente que dijo que era "normal"

Un restaurante de Barcelona se ha convertido en noticia en algunos medios locales por la respuesta que le ha dado a un cliente que calificaba la comida del local como “normal”.

Para entender la crítica hay que conocer el contexto: el restaurante en cuestión es La Patsa Lab, que tiene la tercera mejor puntuación en TripAdvisor de los más de 8.750 negocios de hostelería en la capital catalana.

Las críticas, de hecho, son espectaculares: 790 lo califican como “excelente”, 44 como “muy bueno”, ocho como “normal” y sólo un comensal le ha dado la categoría de “pésimo”.

Hace unos días, un cliente decidió calificarlo como “malo”, otorgándole solo dos puntos de cinco, y lo describió como una “decepción”.

“Creo que es exagerada la calificación que le dan al restaurante. Una comida normal. Me siento en deuda con los lectores de comunicar que no es nada del otro mundo. Una decepción me llevé”, se lamentó el usuario en su crítica.

Esa opinión ha recibido la rápida respuesta de los dueños del local, que se ha convertido en noticia en el diario El Caso o en Metrópoli Abierta. Y la réplica no puede ser más demoledora.

“Muchas gracias por su visita. Lamentamos profundamente que no le hayan gustado nuestras propuestas, pero calificar nuestro producto de normal nos parece poco acertado siendo la única pasta hecha enteramente a mano y ecológica en Barcelona y por eso hemos sido premiados y reconocidos por diversas instituciones por nuestra calidad y manera de trabajar”, asegura el restaurante.

El final de la réplica es rotundo: “La mayoría de nuestros clientes aprecian y valoran nuestros platos, es evidente que nuestro producto no es para ti”.