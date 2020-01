Una comensal de 'First Dates': "No soy machista, pero soy de Vox a muerte"

La política no suele ser una gran aliada para que los comensales y concursantes de First Dates (Cuatro) consigan aceptar una segunda cita en búsqueda de su pareja. Más bien las opiniones sobre los partidos y sus representantes hacen que las probabilidades de éxito se reduzcan en cuanto los participantes opinan diferente. Igual ocurre con determinadas aficiones.

Este jueves, Jorge y Nadia acudieron a First Dates, pero salieron sin una segunda cita motivada, entre otras cosas, por estos asuntos. Desde el principio se vio que sus gustos no iban a ser comunes.

La auxiliar de enfermería afirmó nada más entrar que le encanta “la juerga y salir” donde sea porque se le cae la casa encima. Por su parte, el comercial, en su presentación, aseguró que cree que “la casa la lleva la mujer y así va perfecta”. “Las mujeres les dan mucha estabilidad a los hombres, porque sin ellas no podemos estar”, indicó.

Durante la cena, Nadia se interesó por el gusto femenino de su posible futura pareja. “No tengo prototipo, pero sencillas, amables, sinceras y que no les guste discutir y prefieran hablar las cosas”, le respondió. Entonces, la valenciana, definida como “desmedida y decidida”, le hizo una revelación: “No me gustan nada los hombres machistas y eso que voto a Vox. Soy de Vox a muerte”.

Ante la cara de sorpresa de Jorge por estas palabras, Nadia le preguntó si él no era de la formación de Abascal. “En algunas cosas sí”, le respondió. Sin embargo, ante la cámara, Nadia reveló que opinaban lo contrario en varios de sus aficiones: “No le gusta beber ni los toros, lo único que un poco Vox”.

Al final, los dos acabaron rechazando una segunda cita. “Chocamos en algo, a los toros y a beber no te pondría acompañar, aunque sí que me gustaría mantener la relación de amistad”, declaró Jorge. Nadia también dijo que no: “Me ha caído muy bien, pero no he sentido feeling”.