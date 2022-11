Una concejala del PSOE habla de la sanidad madrileña, Alfonso Serrano salta y ella acaba dando este dato

Enma López no ha dudado en reconocer que “más que el caos de la sanidad” es “el caos de Ayuso”. “Lo que estamos viendo son los efectos de cómo llevan destrozando la sanidad no solo en los últimos años, sino desde los 30 años que lleva gobernando el PP”, ha recriminado.

“Es que vosotros queréis tener hospitales sin médicos y es que no es posible, no es posible. Habéis despedido a 6.000 sanitarios, a 6.000. ¿Por qué no los recuperáis? ¿Por qué no solucionáis todo este caos? ¿Cómo es posible que hayáis desmontado lo único que funcionaba bien?”, ha señalado.