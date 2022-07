Esta escena de 'Todo es Mentira' arrasa en Twitter con más de 16.000 'me gusta'

“O se inventan los billetes del Monopoly cuando gestionan o yo como gestora de becas, y me dedico a gestionar becas, cualquiera sabe que las becas no son infinitas igual que los fondos no son infinitos”, ha empezado diciendo Díaz.

“El talento de nuestros chicos y chicas cuando van a la universidad no nace de las nubes. El talento tiene condiciones materiales para desarrollarse y si tienes que trabajar, si en tu familia no llegan a fin de mes, si hay problemas de espacio, de salud mental, de cualquier otros problemas... eso afecta a la calidad de los chicos y chicas”, ha puesto de relieve.

“A mí me llama la atención que se estén dando becas en la Comunidad de Madrid para la FP privada cuando 25.000 chicos y chicas se han quedado fuera de la FP pública”, ha dicho antes de preguntarse si no tendría más sentido dar más plazas públicas.

“Al final estás segregando por clases económicas”, ha alertado antes de rematar: “Yo no sé si estos son ricos o no son ricos, pero lo que está claro es que no son clase media porque representan solo el 4% de las familias de la Comunidad de Madrid. El 4% no puede ser la media del país”.