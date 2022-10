Una exconcejal de Vox señala qué haría ese partido con las mujeres "si pudiera"

“Me dice que tengo que revocar el cese, que yo no tengo permiso para cesar a este señor, que tengo que hacer lo que se me dice. Y cuando ve que no cedo, cambia el tono y me dice: ’Mira, Nuria, te lo voy a explicar de otra forma. Cuando yo sea presidente te voy a dar un cargo, así que sé lista y revoca el cese. Sé sumisa que tendrás una recompensa. Para mí no hay peor insulto a una mujer”, ha relatado.