La Generalitat de Cataluña ya tiene nuevo presidente. Pere Aragonès ha tomado posesión este lunes en un acto en el que ha recibido la medalla presidencial de manos del expresident Quim Torra y en el que ha prometido su cargo sin menciones a la Constitución ni al rey.

La ceremonia se ha celebrado al aire libre en el Pati del Tarongers, uno de los espacios más emblemáticos del Palau de la Generalitat, y ha contado con la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, así como de tres de los líderes independentistas presos: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que han obtenido permisos penitenciarios.

Al acto no ha acudido ningún representante de Vox, Ciudadanos y el PPC, que no han aceptado la invitación para asistir al acto de toma de posesión. Por su parte, Aragonès ha estado acompañado por su esposa, Janina Juli, y su hija Clàudia, de dos años, que han llegado con él al Palau de la Generalitat.

Pero sin duda, uno de los momentos más llamativos lo ha protagonizado la alcaldesa de Barcelona justo después de saludar al nuevo presidente. Tal y como ha recogido la experta en protocolo Patrycia Centeno, Colau ha hecho un curioso gesto con los hombros después de su afectuoso saludo con Aragonès.

“Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé/ me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat?”, ha escrito la experta en su perfil de Twitter. Y ha añadido la etiqueta “lenguaje corporal”.