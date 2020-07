Una investigadora sufre un contratiempo con su hijo en 'Al Rojo Vivo' y la reacción de María Llapart es para enmarcar

La reacción de María Llapart en el plató ha sido un auténtico ejemplo de empatía: “Genial. No tenemos ningún problema. Es más valoramos muchísimo lo que está haciendo, que nos pueda hablar, que pueda leer la pantalla, que se pueda acordar de los datos y que encima esté atendiendo a su criatura. Vamos, lo que viene siendo el teletrabajo que hemos padecido durante muchísimos meses. Es usted una crack. Se lo tengo que decir. Gracias por atendernos en esa situación”.

“No se preocupe. Y si tiene que parar lo dejamos ahí, que lo primero es atender a los niños. No me gusta a mí que los abandonemos por las situaciones laborales”, ha continuado la periodista antes de intentar seguir con la entrevista.

Sin embargo, el niño ha continuado gritando así que María Llapart ha parado la conversación: “No quiero que se preocupe. Quiero que atienda a su bebé, que le de la atención que merece, que no se preocupe porque todo lo demás es secundario. Vamos a tener el skype abierto y si usted después puede, porque querer ya sé que quiere, continuamos y si no encontraremos otro momento porque vamos a estar aquí todo el verano y ese bebé necesita a su mamá. Así que no se preocupe”.

“Perfecto. Yo creo que en cinco minutos apagamos el fuego y vuelvo a conectar enseguida”, ha dicho la investigadora.