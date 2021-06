Una legislatura diferente en la Asamblea de Madrid

La elegida por Ayuso para ocupar la presidencia de la Mesa ha sido su mano derecha en el Gobierno regional. Toda una declaración de intenciones para evitar conflictos como el del decreto de disolución de la Asamblea , que enfrentó al Gobierno regional con la Cámara por la interpretación del reglamento. Y todo porque Ciudadanos no quería elecciones y Ayuso sí.

A la extrema derecha no le corresponde ningún asiento y si lo consigue, la presidenta en funciones habrá hecho un guiño a Rocío Monasterio. Esa será la primera prueba que permitirá atisbar cómo será la relación que tejan ambos partidos. La presidenta en funciones ha propuesto de nuevo como portavoz a Alfonso Serrano, su director de campaña. Será él quien negocie con la portavoz de Vox, pero la extrema derecha no se lo pondrá fácil.

Mañana se vota y se constituye la mesa de la Asamblea de Madrid. VOX ofrece al PP un acuerdo para la mesa si se compromete a reducir los diputados de la Asamblea de 136 a 69. Estamos aquí para garantizar el bienestar de los ciudadanos, no de los políticos. pic.twitter.com/Ca9ihOyVic

Los otros dos puestos de la mesa tendrán que repartirse entre PSOE, Más Madrid y Podemos, el partido con menos representación (10 escaños) y al que tampoco le corresponde silla alguna en la Mesa. Los morados, que este lunes vieron cómo su portavoz, Isa Serra, renunció al acta, se quedarán sin sitio en la Mesa salvo sorpresa de última hora, según fuentes de Más Madrid.

Los socialistas no están por la labor de ceder su silla en favor de los morados. Y los de Mónica García tampoco están dispuestos a no ocupar la vicepresidencia primera en la que quieren sentar a Esther Rodríguez. “Es que no podemos meter más de dos”, justifican estas fuentes.

Los 136 nuevos diputados encaran los próximos dos años con el reto de aprobar leyes tras casi otros dos de sequía parlamentaria. En este tiempo solo ha salido adelante una reforma de la ley del suelo, recurrida al Tribunal Constitucional, y una que da luz verde a la creación de una nueva universidad privada.

Elecciones en dos años

Lo cierto es que esta legislatura será diferente. Primero, porque no será de cuatro años. El Estatuto de la Comunidad de Madrid obliga a que se disuelva la Cámara para que los comicios regionales coincidan con el resto de elecciones autonómicas y con las municipales. La todavía presidenta en funciones tendrá que someterse de nuevo al examen de las urnas en menos de 24 meses.

Y, segundo, porque la Asamblea ha cambiado mucho tras el 4-M: Ciudadanos ya no existe, el PSOE no es el principal partido de la oposición y el PP y Vox forman una mayoría absoluta en la que la ultraderecha tendrá mucho que decir si Ayuso quiere sacar adelante cualquier proyecto de ley.