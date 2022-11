Una mujer denuncia que fue a consultar su vida laboral y el SEPE acabó embargando su pensión

“Cobraba un poco más de 700 euros, pero pude percibir ambas ayudas gracias a que España y el Principado tienen un acuerdo bilateral”, ha reconocido Angulo, asegurando que en aquel momento vivía bien y no tenía necesidad de trabajar, por lo que pidió un préstamo al banco y se puso a viajar. “¡Cómo no me van a conceder el dinero si yo cobraba de la administración pública, lo iba a devolver sí o sí!”, ha destacado.

El inicio del problema

“El 20 de marzo del 2020, el día de mi cumpleaños, recibí una carta donde se me informa que esta pensión me ha ascendido hasta los 635 euros sin yo haberlo pedido. Ahí se comunica que la voy a cobrar con retroactividad desde enero de ese mismo año. ¡Y todo sin yo haber solicitado ningún aumento!”, ha asegurado al medio digital, tras haber comentado que la funcionaria se asombró de que cobrara tan poca cuantía de viudedad.

Temores cumplidos

Según el relato de la burgalesa, en cuanto pudo se pasó por el SEPE para anunciar que le habían subido la pensión de viudedad y que esta no llegaba al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Creía que no cumplía con el requisito de carencia de rentas porque al sumar las dos ayudas recibía cerca de mil euros mensuales.

“Me dijeron que no me preocupara, que la prestación se multiplica por 12 meses y que entraba dentro del marco legal”, ha esgrimido la denunciante, quien en marzo de 2021 presentó la declaración anual de rentas, una medida administrativa obligatoria para los beneficiarios de este subsidio, y, según ella volvieron a renovárselo.

Presentó un recurso que fue rechazado y a raíz de todo esto se le han suspendido dos años de cotización para la jubilación, pasando de 22 a 20: “La única explicación que me dieron es que se habían dado cuenta de que se habían prorrateado las pagas dobles de la pensión, que era un error de ellos el no haberme informado y que lo sentían mucho”.

Además, Carmen Angulo ha criticado que “ahora me reclaman 9.245 euros por todo lo percibido de subsidio en esos dos años, que, como todavía no los he devuelto, me han sumado penalizaciones. Así que ahora se supone que debo al SEPE más de 11.000 euros”.