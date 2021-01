Así planean condenar a Trump con la ayuda de sus seguidores

Los argumentos de apertura empezarán la semana del 8 de febrero, ya que los demócratas del Congreso consideran necesario que el país entero reflexione bien sobre lo que ha sucedido antes de seguir adelante.

Durante semanas, Trump animó a sus seguidores a combatir el resultado electoral y les instó a viajar al Capitolio el 6 de enero para presionar a Mike Pence para que no certificara la victoria de Biden. El entonces presidente se dirigió a la multitud de seguidores que habían acudido y, poco después, estos asaltaron el Capitolio.

“Jamás nos rendiremos. Jamás cederemos. Las cosas no funcionan así. No cedes cuando te han robado. Nuestro país ya ha tenido suficiente. No les consentiremos nada más”, dijo Trump.