Valentino Rossi anuncia su retirada

Mirco Lazzari gp via Getty Images

Mirco Lazzari gp via Getty Images Valentino Rossi.

El piloto italiano ha anunciado que se retira del motociclismo a final de esta temporada. El ‘Doctor’ no correrá más y Yamaha será su última escudería.

“Dije que tomaría una decisión tras las vacaciones de verano y he decidido parar al final de la temporada. Desafortunadamente esta será mi última media temporada como piloto de MotoGP. Y es difícil, es un momento muy triste porque es difícil de decir que el año que viene no correré. ¡Es algo que he hecho durante los últimos 30 años!”, ha explicado en declaraciones recogidas por la propia Moto GP.

“El año que viene mi vida cambiará. Pero está bien, he disfrutado mucho, ha sido un viaje largo y muy divertido”, ha explicado Rossi.