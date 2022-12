Los vecinos del scalextric de Vallecas: "Respiramos mierda"

“Claro que ese plan es inviable, data de 2004, desde entonces los parámetros de movilidad y sostenibilidad han cambiado por completo. Lo que le afeamos al gobierno municipal es que no haya puesto en marcha un nuevo estudio que iniciara un proceso con el que se comprometieron”, cuenta Jorge Nacarino, portavoz de la FRAVM en conversación con El HuffPost.

Las vecinas señalan también el ruido, la contaminación y la estética horrenda que tiene la barrera. Tienen familiares que viven pegados a los diez carriles de la discordia. “Es insufrible, no puedes abrir las ventanas, ahí vivían los padres de mi nuera y una vez me quedé allí con ellos y no pude pegar ojo”, cuenta una de ellas.