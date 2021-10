El vídeo de Abel Caballero hablando en inglés que le ha catapultado al Trending Topic

Lo ha vuelto a hacer. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, es tendencia en redes sociales por su entusiasmo y su pronunciación en inglés en la inauguración de una tienda de Primark en la ciudad de Vigo.

No es la primera vez que el alcalde sorprende con su entusiasmo en un evento, esta vez banderín en mano y atreviéndose con unas palabras en inglés: “You’re amazing… Hacerlo muy bien, Viva Primark. Long life to Primark at Vigo. ¡Viva Vigo!”.

Caballero continuaba su discurso agitando un banderín y sin dejar de gesticular, lo cual ha llamado la atención de la comunidad de Twitter que no ha tardado en hacerlo viral. Su actuación ha levantado críticas y aplausos en redes sociales, y es que no es la primera vez que el alcalde de Vigo está en el foco por acciones como la prematura instalación de las conocidas luces de Navidad en Vigo.

“Abel Caballero en la próxima peli de Torrente”, “obra maestra” o “quiero un muñeco de Abel Caballero que cuando le aprietes la tripa diga todo eso” son algunos de los comentarios que ha dejado el compartido vídeo de alcalde, aunque también hay a quien no le ha hecho demasiada gracia su actitud: “Hace tiempo que la expresión ‘vergüenza ajena’ se me quedó corta con este tipo”, comentaba otro usuario en Twitter.

El alcalde de Vigo siempre ha querido ir un paso por delante en el alumbrado de la ciudad que, según él, es líder en todo el mundo: “Si el rival a batir era Nueva York, en esta ocasión se nos queda pequeño”. No todos los vecinos de la localidad aplaudieron su entusiasmo con este proyecto y son muchos los que rechazan la importancia que se le ha dado al alumbrado: “Hay mucha gente pasando hambre”.