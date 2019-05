Vivir para pintar, pintar para vivir

Hola, me llamo Ariel Gellida y soy pintor artístico.

¿Quién era Ariel Gellida antes de llegar a Ibiza? Antes de llegar a la isla vivía en Buenos Aires. Fueron tiempos muy difíciles ya que a la situación económica de Argentina era tremenda en aquella época. Se unieron problemas familiares. Todo ello hizo que yo fuera un jovencito con muchos problemas y complejos.

¿Cuándo viniste a la isla por primera vez y como te recibió Ibiza? Llegue en el año 90 y me enamoré desde el primer momento de este lugar. La isla me recibió con los brazos abiertos, fui jefe de puerta de Space durante varios años y después, junto con una amigo, cogí el Km5. Fue una etapa dorada pero en el 2000 decidí que necesitaba volver a pintar, así que lo dejé todo y me fui a estudiar a Francia.

¡Pero después te volviste! ¿No serás tú una de esas personas que siempre están diciendo “el año que viene me voy de Ibiza” y luego nunca se van? Qué va, yo directamente digo que no me quiero ir nunca. En todos estos años solo he salido de la isla para estudiar o para realizar algún trabajo, pero siempre he tenido claro que era algo temporal y que tarde o temprano regresaría.

¿De qué manera ha influenciado esta isla tu manera de pintar? Todo en esta isla me inspira y me empuja a pintar. Creo que la culpa es de la luz, la luz de Ibiza es realmente mágica.

Uno de tus últimos trabajos es una serie de retratos de iconos del rock. ¿A cuál de ellos te gustaría regalarle uno de tus cuadros? Sin duda a Mick Jagger, a quién además conozco personalmente ya que he coincidido varias veces con él acá en Ibiza. Él es el gran icono del rock, el gran superviviente. Lo máximo.