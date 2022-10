Vox, PP y Cs logran reprobar a Pablo Iglesias por "indecente, comunista, proetarra y miserable"

Hacerle persona non grata, no , pero para todo lo demás, Vox. La formación de ultraderecha ha conseguido sacar adelante una primera reprobación al exvicepresidente Pablo Iglesias en el Ayuntamiento de Madrid con los votos de PP y Cs.

En concreto, hace un mes Iglesias tiró de ironía en su programa de radio. “Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde”, apuntaba con humor el exdirigente de Unidas Podemos.

Una medida contra “personas muy ratas”

El edil de Vox ha demandado en el Pleno apoyo a la Policía, con más medios, recursos y plantilla para pasar, a renglón seguido, a explicar que modificar su propuesta inicial ―declarar persona non grata a Iglesias dado que un informe de la secretaría del Pleno argumentaba que el Ayuntamiento no tiene esa capacidad― sirve para reprobar “a personas muy ratas e indecentes, por comunistas, proetarras, por miserables”. ”¡Viva la Policía Municipal!”, ha terminado su primera intervención.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra la “eterna hipocresía de la izquierda y su eterna superioridad moral”, para pasar a acusarles de ser “especialistas en considerar que no es delito si quien lo comete es de su ideología”. “José Antonio Griñán no se llevó dinero a su bolsillo pero 680 millones... O cuando en el anterior mandato reivindicaban la figura de Alfon, un indeseable pero es de izquierda”, ha condenado.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha trasladado a Ortega Smith que “pueden reprobar una opinión pero nunca apoyaría declarar a alguien persona non grata”. “Una cosa es que repruebe una opinión lesiva, injusta y otra que se censure a una persona porque dice algo que no me gusta. Nunca declararé a una persona non grata en el ejercicio de ser liberal siendo el único límite de las opiniones el de la ley”, ha sostenido.