Vox recula tras el 'enganchón' con Ayuso y retira la comisión de las residencias ante las sospechas de la oposición

Con ello, Vox ha preferido suavizar el choque con Ayuso, aunque sigue reconociendo diferencias sobre la postura del duelo de las familias. Al contrario de lo que dice el vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, ellos aseguran que “todavía están pasando el duelo” y que “aun no lo han superado”.

No obstante, el paso no es definitivo, ya que Monasterio ha aplazado la intención de activar una Comisión de Estudio hasta que los políticos “tengan la madurez suficiente” para poder hablar del tema “sin arrastrarles (a los mayores) por el fango”.

Hechos que Ayuso ha negado después de criticar el acercamiento de Vox con la oposición en un tema más que complicado en su gestión. “Lo que tendría que explicar Vox es dónde iba en una comisión junto con aquellos que avanzaban que iban a retorcer el dolor de las familias o con aquellos que boicoteaban un hospital público con pacientes dentro, el Isabel Zendal, mientras se estaban curando. No sé dónde iban en esta comisión”, ha manifestado la presidenta en declaraciones a los medios en Valdemorillo.

😡Al Partido Popular le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor 👴🏼👵🏼VOX retira la Comisión de Estudio de residencias ante el vergonzoso espectáculo dado en el pasado pleno por el PP y la izquierda 👉🏼El PP será responsable de lo que ocurra por no querer mejorarlas pic.twitter.com/oXPprE7yFM

Ayuso descarta moneda de cambio

Respecto a si ha sido moneda de cambio para los próximos presupuestos, Ayuso ha desligado este paso atrás de Vox con la negociación de las cuentas regionales porque “nunca negociaría los Presupuestos de los madrileños con algo tan sensible como las residencias de ancianos”.

Para la presidenta regional, “lo único que se está ofreciendo es un espectáculo dantesco pero para muchas personas a las que se les traslada un relato falso”. En este punto, ha señalado que lo que ocurrió en Madrid también sucedió “en muchas regiones y en muchísimos países de todo el mundo”. “Lo que ha ocurrido no es para que ningún político saque pecho en una comisión”, ha zanjado.

Y, en medio... el Valle de los Caídos

En rueda de prensa, Monasterio ha dicho que todas las familias “de uno u otro bando” tienen derecho a “enterrar a sus muertos”, que sean “respetados” y sus restos no sean “profanados”, así como sus ”últimas voluntades”.

Bajo su punto, esta propuesta no es viable desde el punto de vista jurídico porque el Valle es patrimonio del Estado y la Comunidad de Madrid no tiene nada que hacer al respecto. “Si es inviable no hay más que discutir, ni por criterio ni por oportunidad ni por otra razón”.