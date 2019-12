…y ahora cinco años de Boris Johnson en Reino Unido

Las 10 en punto de la noche del 12 de diciembre de 2019, una fecha que pasará a la historia de muchos ciudadanos europeos en Reino Unido como uno de los peores momentos en nuestra vida en suelo británico y que compite con las 4 de la mañana del 23 de junio del 2016 (a esta hora se pudo intuir el resultado del referéndum del Brexit), significando dos momentos de gran desilusión con el país en el que yo elegí vivir hace más de 21 años.

A esta hora se hacía pública la encuesta a pie de urna de la BBC junto con otras grandes corporaciones de información (o desinformación) británicas en la que se nos comunicaba que Boris Johnson doblaba en escaños al partido laborista de Jeremy Corbyn.

La naturaleza humana nos hace desconfiar de aquello que no queremos escuchar y aquello que no queremos entender. Esperanza había, a pesar de que durante semanas no hubo ni una sola encuesta en la que Boris Johnson no ganará cómodamente estas elecciones que no solo le conceden un cómodo mandato durante 5 años, sino que le ponen en bandeja la decisión para forzar una salida cómo a el le plazca de la Unión Europea.

En estos tiempos trumpiamos, o mejor dicho bannonianos, Boris Johnson llegará aún más embrutecido y envalentonada a las próximas reuniones de negociación con la Unión Europea y nos podemos esperar escenas parecidas a las que el señor Donald nos ofrece a diario desde Washington.

Todo esto muy gracioso si no fuera por qué en en este circo lleno de payasos, el público, aparte de pagar un precio estúpido en forma de recortes sociales, vamos a ser separados por este Gobierno elitista en diferentes cajas según nuestra procedencia, nuestra clase social, o nuestro valor como activo económico

El poder otorgado a Boris Johnson esta vez le aseguran cinco años de pleno rodillo conservador en el que no sólo podrá llevar a cabo su decisión con tratado o sin tratado de salir de la UE, sino que además tiene un amplio margen para empezar a llevar a cabo la segunda parte de su proyecto ultra conservador, que no es ni más ni menos que seguir desmantelando todos los servicios públicos, incluyendo el NHS y la educación, aupado aún más por un Brexit que usará para desregularizar y repartir el botín entre los suyos.

Los últimos días de campaña salieron datos relativos al número de mentiras contadas por los partidos durante la campaña electoral y detallaban que el 88% de los mensajes publicados y esparcidos por el Partido Conservador británico eran mentira, y esto es el gran cambio respecto al comportamiento al que estábamos acostumbrados hasta recientemente poco en la política mundial… se miente, se demuestra que se miente, y la gente sigue votando igual.