Zapatero habla de la guerra entre Ayuso y Casado y lo que dice provoca risas en la sala

Ha afirmado Zapatero que lo que está viendo no es “nada edificante” y ha explicado que él no lo quiere seguir: ”Hay tantas cosas interesantes que leer, tantas series magníficas que ver, tantos ratos...”. Una frase que ha provocado la risa de los asistentes al acto.

El exmandatario socialista ha señalado que, aunque no quiera seguir el minuto a minuto de los líos del PP, le llegan comentarios: “El otro día me decía una persona: es que no se puede trabajar”.