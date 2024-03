Atentado en Rusia en directo: última hora del ataque en Moscú, víctimas y fallecidos

La UE mantiene su firme apoyo a Ucrania y no le "intimida" Rusia



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, reafirmó este viernes el mensaje de "unidad y firmeza" de la Unión Europea en su apoyo a Kiev y mantuvo que a la UE no le "intimida" Rusia, en respuesta a la afirmación del Kremlin de que el país está "en estado de guerra" debido a la implicación occidental en Ucrania.



"Nuestro mensaje es de unidad y firmeza (...) Nuestra determinación es fuerte, no estamos intimidados por Rusia y estamos absolutamente comprometidos al lado de Ucrania", aseguró Michel en la rueda de prensa al termino de la cumbre de dos días de los líderes europeos.



El ex primer ministro belga respondió así al ser preguntado por los bombardeos masivos rusos a Ucrania de la pasada madrugada y a la afirmación del portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista publicada hoy en el diario Argumenti i fakti, de que el Kremlin considera que Rusia está "en estado de guerra" debido a la implicación occidental en Ucrania.