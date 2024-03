Rusia ordena matar a los soldados franceses en Ucrania

KENZO TRIBOUILLARD via AFP via Getty Images

El ejército ruso tiene orden de matar a todos los soldados franceses que se encuentren en la guerra en Ucrania. Así lo ha comunicado el vicepresidente de la cámara baja del parlamento ruso, Piotr Tolstoi, en una entrevista con la cadena de televisión francesa MFM TV, tal y como recoge Newsweek.

"Vamos a matar a todos los soldados franceses que van a venir a suelo ucraniano porque hoy, durante el conflicto en Ucrania, hay 13.000 mercenarios, entre ellos 360 franceses", confirmó Tolstoi. Y dio una cifra aproximada de cuántos han exterminado por el momento: "Ya han muerto 147 personas, por lo que 147 ciudadanos franceses fueron asesinados en Ucrania".

La entrevista de Tolstoi dejó más titulares, puesto que el líder se hizo eco de las amenazas nucleares de Putin contra Francia y aseguró que su país está pensando en la posibilidad de un ataque nuclear y que Rusia "está lista" para ello. "Lo que es históricamente importante para Rusia es garantizar la seguridad del país", concluyó.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que hace unos días Emmanuel Macron, presidente de Francia, valorase la posibilidad de enviar tropas terrestres a Ucrania. Aseguró que "no hay límites" para el apoyo de su país a Ucrania.

"No seremos nosotros. Nunca lideraremos una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa", apuntó Macron, que ha insistido en que, por el momento, no se dan las condiciones para plantear un despliegue de tropas francesas en el país ucraniano. No obstante, el presidente galo insistió en que "asume plantear la posibilidad" de mandar tropas".

Además, no es lo único que ha dicho a este respecto. A finales del mes de febrero ya sugirió el envío de tropas terrestres a Ucrania por parte de los miembros de la OTAN. Y la semana pasada no se retractó de esta afirmación, sino que aseguró que "no podemos excluir opciones" debido a que está en juego "la seguridad de Europa y la del pueblo francés".