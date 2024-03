Los cuatro países de la UE que abandonan a Ucrania

Los ministros de Exteriores del Grupo de Visegrado (V4), compuesto por la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, evidenciaron este jueves en Praga su falta de consenso sobre el apoyo a Ucrania, con posiciones divergentes sobre la necesidad de ofrecer apoyo militar a Kiev.

Tres de los cuatro países del V4, todos ellos antiguos satélites de la URSS, comparten frontera con el país invadido. Pero de estos Hungría y Eslovaquia han reiterado que no entregarán armas a Ucrania porque, a su juicio, prolonga el conflicto.

"No entregaremos ningún arma a Ucrania, porque el conflicto no tiene solución militar, y no nos uniremos a la iniciativa checa", dijo Juraj Blanar, ministro de Exteriores de Eslovaquia, en referencia a un plan de Praga para comprar excedentes de munición de infantería de terceros países. A esta iniciativa se han unido ya 18 estados, entre ellos Alemania, Polonia, Países Bajos y Canadá, lo que ha posibilitado financiar una primera entrega de 300.000 proyectiles.

El titular de Exteriores checo, Jan Lipavsky, habló sobre la "necesidad de aumentar el apoyo a Ucrania en todas las esferas, incluida la militar", algo para lo que no podrá contar con el apoyo de Eslovaquia o Hungría. Una de las razones de esa ayuda militar, según explicó Lipavsky, es que "el ejército ruso esté lo más lejos posible" de la frontera checa, un país en parte traumatizado por una ocupación soviética que aplastó el movimiento aperturista de la "Primavera de Praga" en 1968.

El ministro polaco, Radoslaw Sikorski, agradeció esa iniciativa checa, con la que está dispuesto a colaborar no sólo desde el punto de vista financiero, sino "logísticamente", para que las armas lleguen a su destino. Sikorski, que aclaró que "Ucrania tiene derecho a la inviolabilidad territorial", es también de la opinión de que es necesario armar a Kiev para que no capitule. "Hacemos un llamamiento a la paz, pero si negamos (a la parte ucraniana) los medios de defensa, les llevaríamos a capitular y no deberían hacerlo", dijo el jefe de la diplomacia polaca.

El ministro húngaro, Péter Szijjártó, reiteró la posición de su país de no entregar ningún arma ni dejar que el territorio húngaro sirva de apoyo logístico a operaciones militares. "Hungría no entrega ni entregará armas a Ucrania, y no interviene en ninguna operación de armas" de otros países, como la que actualmente coordina Praga, aclaró Szijjártó.

El único consenso que los cuatro lograron es que fue una "agresión rusa", según Sikorski.