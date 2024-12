Biden le deja un 'recadito' a Donald Trump al recordar al expresidente Jimmy Carter

El aún presidente de EEUU, Joe Biden, ha elogiado la "decencia" de su "querido amigo", el expresidente Jimmy Carter, muerto a los 100 años, en un mensaje televisado desde las Islas Vírgenes estadounidenses, donde pasa la Navidad con su familia y resaltó ante las preguntas de la prensa que Donald Trump, quien asume en enero la presidencia del país, puede aprender del fallecido político esa virtud.

El presidente Joe Biden calificó a Jimmy Carter, el inquilino de la Casa Blanca número 39 y el gobernante que más tiempo vivió en la historia del país, como un "líder notable" que llevó una vida medida por hechos y no por las palabras. "Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito", y está mal verlo como un reflejo del pasado en lugar de ver a "un hombre que no solo no es de nuestra época, sino de todos los tiempos", abundó Biden.

Cuando los periodistas le preguntaron si había alguna lección que el presidente electo, Donald Trump, pudiera aprender de Carter, señaló que la "decencia, decencia, decencia", repitió al agregar que el expresidente nunca descuidaría a alguien que necesita ayuda ni lo degradaría por su apariencia. "Todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter", ha apuntado el aún presidente de los Estados Unidos.

Joe Biden también recordó que él, como senador, fue el primero en respaldar a Carter cuando se postuló a la presidencia en 1976, por su "carácter, decencia y honor", aseguró.

Horas antes, en un mensaje firmado también por su esposa Jill, el actual mandatario exaltó a Carter por su trabajo. "Con su claridad moral, trabajó por la erradicación de enfermedades, por construir la paz, avanzar en las causa de los derechos civiles y los derechos humanos, por promover las elecciones libres, dar cobijo a los sintecho y abogar siempre por los más débiles", subrayó.

Biden anunció que se honrará la memoria de Jimmy Carter con un funeral de estado en Washington antes del 20 de enero, fecha en que dará relevo a su sucesor Donald Trump al frente de la Casa Blanca. "Mi equipo está trabajando con su familia y con otros para asegurarse de que se lo recuerde adecuadamente", indicó Biden desde la Islas Vírgenes.