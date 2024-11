Biden recibe a Trump en la Casa Blanca en un encuentro cordial (e imposible de ver hace cuatro años)

La imagen de un nuevo tiempo. Joe Biden ha recibido en la Casa Blanca a Donald Trump este miércoles, en el primer acto oficial que evidencia el relevo en la presidencia de EEUU tras las elecciones del 5-N.

Lejos de la retórica agresiva de Trump hace cuatro años, Biden ha recibido cordialmente a su sucesor con un llamativo "bienvenido, bienvenido de vuelta". Esta vez, el magnate y presidente electo se ha mostrado agradecido por la promesa de una "transición ordenada"... justo lo que él negó en 2020.

Entonces, no sólo no favoreció el relevo sino que llegó a no reconocer el resultado electoral, alentando la insurrección popular en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

"La política es dura y, muchas veces, es un mundo complicado, pero hoy es un buen día en este mundo", ha apostillado Trump, en sus primeras palabras en su retorno al Despacho Oval.

Ambos posaron unos segundos ante los medios, tiempo en el que Trump quiso apuntar que "agradezco mucho que la transición esté siendo así de fluida y que siga así", a lo que Biden respondió con un "de nada" antes de pasar a la reunión privada.

Antes de la cita presidencial, Trump ha estado preparando su nuevo gabinete en su residencia en West Palm Beach (Florida), desde donde ha lanzado varios anuncios oficiales sobre los nuevos nombres que le acompañarán.

En su viaje a Washington, el que fue 45º y será 47º presidente de EEUU se ha reunido con los republicanos del Congreso en un hotel cercano al Capitolio.