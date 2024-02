China toma distancias del bloque militar con Rusia

La postura de China ante la guerra de Ucrania lleva dos años, tantos como la contienda, siendo motivo de debate y de polémica. Socio preferente de Rusia como es, ha intentado nadar y guardar la ropa en este tiempo, sin condenar pero hablando a la par de respeto a las soberanías.

El presidente chino, Xi Jinping, ha hablado incluso con el ucraniano Volodimir Zelenski -le costó más de un año-, en un intento no de aparecer como completamente alineado con el Kremlin, y hasta ha planteado una especie de hoja de ruta para salir del conflicto, 12 puntos que sólo satisfacen a los de Vladimir Putin.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ahora, las relaciones entre Pekín y Moscú en cuestiones de defensa salen de nuevo a la palestra porque el nuevo ministro de la materia chino, Dong Jun, ha expresado claramente su respaldo a Rusia en la "cuestión ucraniana" y ha destacado el apoyo de Moscú a China en relación con Taiwán y otros temas, en una videoconferencia con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú.

"Le brindamos apoyo en relación con la cuestión de Ucrania, a pesar de que Estados Unidos y Europa continúan presionando a la parte china", dijo Dong, en las imágenes de la reunión telemática difundidas por el Ministerio de Defensa de Rusia.

"En los últimos años, Estados Unidos y el mundo occidental han estado aislando a Rusia. Entendemos y nos preocupamos por la situación de Rusia todo el tiempo, y apoyamos firmemente la justicia. Le hemos apoyado en la cuestión de Ucrania a pesar de que Estados Unidos y Europa continúan poniendo presión sobre la parte china. Incluso la cooperación en materia de defensa entre China y la Unión Europea se ha visto afectada, pero no cambiaremos ni abandonaremos nuestra política establecida por esto, y no deben ni pueden obstaculizar la cooperación normal y a largo plazo con Rusia", señaló el dirigente chino, en la traducción hecha por Rusia y dufundida por medios como EFE.

Hay que precisar que el Ministerio de Defensa de China no mencionó los comentarios sobre el apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania en sus comunicados sobre el encuentro. Según su nota, los dos "intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común", enfatizando la necesidad de implementar el consenso alcanzado por sus respectivos jefes de estado.

Los dos aliados quisieron dejar claro, pese a esto, que no son uno, que no son un bloque, que no van a la par en sus acciones militares, que cada cual emprende las suyas. Shoigu afirmó: Afirmó: "A diferencia de algunos países occidentales, nuestros dos países no forman un bloque militar", subrayando la naturaleza única de su asociación. El titular ruso habló sobre el desarrollo dinámico de las relaciones militares a través de actividades regulares conjuntas de entrenamiento de combate naval, aéreo y terrestre y ejercicios de combate complejos, destacando el compromiso compartido con una asociación estratégica sólida en defensa, indica Newsweek.

Hay preocupaciones sobre la asistencia militar y logística de China a Rusia en este momento de la guerra, como lo destacó el análisis del grupo de expertos de Washington, el Atlantic Council, el 15 de noviembre de 2023. El análisis señaló que los vehículos y equipos fabricados en China han desempeñado un papel crucial para permitir que Rusia operaciones militares en Ucrania, particularmente durante las fases críticas del conflicto.