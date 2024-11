Cómo un medio satírico como The Onion se ha hecho con una de las principales cabeceras de desinformación y extrema derecha de Estados Unidos

The Onion.

“Esta es la razón por la que decidí comprar Infowars”. Quien escribe estas líneas es Bryce P. Tetraeder, director ejecutivo de Global Tetrahedron y propietario del medio satírico estadounidense The Onion y ahora de Infowars, hasta hace nada uno de los principales canales de desinformación del, según Amnistía Internacional, “charlatán, mentiroso propagador de bulos y teorías de la conspiración e insaciable monstruo de la desinformación” Alex Jones. “Fundada en 1999, [...] Infowars se ha distinguido como una herramienta invaluable para lavar el cerebro y controlar a las masas. Con una astuta combinación de paranoia delirante y dudosos trucos nutricionales antienvejecimiento, se han esforzado por hacer que la vida sea más aterradora y larga para todos, un objetivo encomiable”, dice Tetraeder. ¿Pero cómo diablos un medio satírico como El Mundo Today ha comprado una de las principales cabeceras de desinformación de Estados Unidos?

Para comprenderlo hay que regresar hasta el 14 de diciembre de 2012. Ese día, Adam Lanza, un joven de 20 años, entró en la escuela primaria de Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, y asesinó a 26 personas, 20 niños y seis adultos. Bien, pues ese mismo día, el inefable Alex Jones, desde Infowars, comenzó a difundir el bulo de que el tiroteo, el más mortífero de la historia del país, era un montaje, “una treta de los liberales para quitarles las armas a los estadounidenses”. Jones llevó las mentiras hasta un nivel despreciable, llegando a definir como un “actor de telenovela” a Robbie Parker, el padre de una de las niñas asesinadas y que hizo de portavoz de las familias víctimas.

Tal y como recuerdan en Amnistía Internacional, tras las palabras de Jones, la página de Facebook en memoria de Emilie, la hija de seis años de Parker, “se inundó inmediatamente de gente que la llamaba puta y amenazaba con presentarse en su casa con armas exigiendo pruebas de que seguía viva”. Los seguidores de Jones cruzaron todas las líneas. “Otra madre, Jacqueline Barden, [...] recibió cartas de personas que decían haber orinado en la tumba de su hijo Daniel, o que prometían desenterrarlo, porque estaban convencidos de que no había nadie en ella”, recuerdan en AI.

Ante las mentiras, conspiraciones y acoso, las familias se querellaron contra Alex Jones por difamación hasta que hace un par de años, en una sentencia histórica, fue condenado a pagar 1.500 millones de dólares a las víctimas de la matanza. Para evitar hacer frente al pago, Jones se declaró en quiebra. ¿Y qué hizo el juez? Le obligó a sacar a la venta Infowars para reunir el dinero y así saldar su condena. O, como explica el dueño The Onion, donde solían satiriza con personajes como Jones, “en un golpe de suerte, un formidable grupo de intereses especiales ha burlado al desventurado propietario de Infowars (un hombre olvidable con un nombre ya olvidado) y lo ha obligado a venderla por una ganga: menos de un billón de dólares”.

Para que The Onion pudiera hacerse con el medio de extrema derecha en la subasta celebrada hace unos días, las familias de Sandy Hook, explican en The Washington Post, incluso acordaron recibir una indemnización menor y así “aumentar el valor general de la oferta de Onion, lo que permitió su éxito”. Una de las personas que celebró esta “victoria” fue, cómo no, Robbie Parker. “La disolución de los activos de Jones y la muerte de Infowars es la justicia que hemos estado esperando y por la que hemos luchado durante mucho tiempo”, dijo en comunicado recogido por el Post.

Aunque todavía no se sabe qué harán exactamente con Infowars, el CEO de The Onion, Ben Collins, ha explicado en redes sociales que están planeando “hacer un sitio web muy estúpido”. “No puedo esperar para enseñarte lo que estamos cocinando”, ha escrito. Collins también ha ofrecido otro motivo por el que han decidido adquirir el pozo de Jones: "Una de las razones por la que compramos Infowars es porque la gente en Bluesky nos dijo que sería divertido. Y tenían razón. Es la cosa más divertida que ha ocurrido nunca".