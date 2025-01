Confirman una sangría en las filas norcoreanas

Corea del Norte podría sufrir grandes pérdidas si envía más soldados a la región rusa de Kursk, advierte el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Citando varias fuentes, la organización informa de que Pyongyang se está preparando para enviar nuevas tropas a Rusia "dentro de los dos próximos meses", aunque no se conoce la cifra exacta de estos efectivos adicionales.

Desde diciembre de 2024, las fuerzas norcoreanas han registrado unos 1.000 muertos y entre 3.000 heridos o desaparecidos, representando entre el 33% y el 40% de las tropas desplegadas en Rusia. A este ritmo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) estima que "la totalidad del contingente norcoreano en Rusia puede morir o resultar herido en acción aproximadamente a mediados de abril de 2025".

En general, los cálculos sugieren que las fuerzas rusas y norcoreanas enfrentan pérdidas combinadas de entre 30.000 y 45.000 bajas mensuales.

Ineficacia de las tropas norcoreanas

El ISW explica también en su comunicado que los efectivos norcoreanos pasan al menos un mes entrenándose en el este de Rusia antes de ser enviados al Óblast de Kursk, donde reciben una preparación adicional previa a entrar en combate.

Sin embargo, la organización asegura que "es poco probable que estas nuevas fuerzas norcoreanas mejoren decisivamente las operaciones rusas" debido a las dificultades de comunicación y coordinación con las fuerzas rusas.

"Funcionarios estadounidenses y soldados ucranianos han dicho a The New York Times que las fuerzas norcoreanas y rusas continúan teniendo problemas de comunicación y cohesión y que han "chocado" al menos dos veces debido a errores de identificación de tropas. Un comandante ucraniano afirma que los grupos de asalto norcoreanos ahora incluyen un traductor que habla ruso, pero que estos grupos aún no son muy efectivos", desarrolla el ISW.

Por ello, lo más seguro es que las tropas rusas y norcoreanas sigan registrando muchas pérdidas en el campo de batalla: "Se enfrentarán a las mismas altas tasas de bajas y complicaciones operando con fuerzas rusas que el actual contingente norcoreano, siempre que el comando ruso continúe utilizando a las fuerzas norcoreanas de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora".