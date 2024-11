Corea del Sur se adentra en la guerra de forma unilateral sin contar con la ONU ni Ucrania

El gobierno surcoreano se encuentra en negociaciones para que el parlamento de Corea del Sur apruebe el envío de un grupo de oficiales de inteligencia y expertos en defensa a Ucrania. La misión de este equipo, según la agencia Yonhap, se centrará en analizar las tácticas y el armamento de las tropas norcoreanas que luchan desde hace unas semanas junto a Rusia en el conflicto ucraniano.

En una reciente sesión parlamentaria, el ministro de Defensa surcoreano, Kim Yong-hyun, explicó que la decisión responde solo a intereses de seguridad nacional y que no se trata de un despliegue militar. "Un equipo de monitoreo es diferente al despliegue de tropas. No es una unidad militar operativa ni irá armada. Estará compuesto por un pequeño grupo de profesionales que realizarán una visita breve", aclaró el ministro surcoreano, que subrayó que esta iniciativa no responde a ninguna solicitud ni de la ONU ni de Ucrania.

La preocupación de Seúl ha ido in crescendo con el paso de los días, especialmente tras las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien el 4 de noviembre confirmó que Rusia había movilizado 11.000 soldados norcoreanos en la región de Kursk, cercana a la frontera con Ucrania. Ese mismo día, Corea del Sur y varios líderes europeos instaron a Corea del Norte a retirar sus tropas de Rusia y cesar el envío de armas.

Al día siguiente, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, informó que soldados ucranianos se habían enfrentado por primera vez en combate directo a tropas de Corea del Norte, lo que constataba la creciente implicación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania y la preocupación de Seúl por esta situación.

Ucrania ha detectado en el mapa todos los lugares en los que Rusia está concentrando soldados norcoreanos y podría llevar a cabo ataques preventivos contra ellos si tuviera el permiso de la Alianza, como sugerido el presidente Zelenski antes de pedir a sus aliados occidentales que actúen en lugar de "estar esperando" a que los soldados norcoreanos comiencen a atacar a su país.

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, también reclamó medidas "exhaustivas" para dar respuesta a la cooperación militar "ilegal" entre Corea del Norte y Rusia, después de que el Norte enviara tropas para apoyar su invasión de Ucrania. "La reciente situación de seguridad internacional y la cooperación militar ilegal entre Corea del Norte y Rusia plantean una grave amenaza a nuestra seguridad nacional", afirmó el líder surcoreano durante un discurso parlamentario en el que se trataron cuestiones de presupuesto.