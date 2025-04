Aranceles de Donald Trump en directo: Cuerpo y Bravo vuelven a verse para negociar el plan antiarancelario de España 

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reunirá este lunes con el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, para intentar negociar el apoyo del principal partido de la oposición al real decreto ley de respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos a España, que el Gobierno aprobó el pasado 8 de abril y deberá someterlo a la convalidación del Congreso de los Diputados dentro de diez días.

En las últimas horas, el PP ha amagado con no asistir a la reunión si antes Cuerpo no le comunica que acepta alguna de sus peticiones.La reunión está prevista para las 19.30 horas, según han confirmado a EFE fuentes del ministerio, que no han querido avanzar si a lo largo del día Cuerpo hará llegar una respuesta a las demandas del PP.