Cuelan a congresistas de EEUU que Zelenski se compró dos yates de lujo con su dinero

Flagrante caso de fake news en el mismísimo Congreso de EEUU. Hasta tal punto, que la historia falsa llegó a ser creída por congresistas que posteriormente votaron sobre la continuidad de la ayuda militar y económica a Ucrania.

Según recoge la cadena británica BBC en su apartado de verificación, varios congresistas asumieron como cierta una información que apuntaba a una malversación de fondos de la ayuda estadounidense a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, que salpicaría al propio mandatario ucranio, Volodímir Zelenski.

Según dicho relato, mediante la intermediación de dos asesores, Zelenski se habría comprado dos yates de lujo valorados en la friolera de 75 millones de dólares estadounidenses, Lucky Me and My Legacy. El Gobierno de Ucrania ha tenido que salir a desmentir la loca afirmación, al tiempo que revelaba un dato fundamental que permitió identificar como fake new esta historia, prácticamente al momento. Ambas embarcaciones ni siquiera han sido vendidas. Y mucho menos a Zelenski.

El origen, una web de un ex oficial de la Marina que se mudó a Rusia

Cabe destacar que la BBC ha descubierto que la historia recibió un gran impulso gracias a un sitio web vinculado a Rusia que pretende estar ubicado en Washington. Este rumor solo había sido recogido anteriormente por un canal de Youtube que contenía un solo vídeo.

Posteriormente fue compartido por el DC Weekly, un medio fundado por John Mark Dougan, un ex oficial de la Marina de los EEUU y de la policía de Florida que se mudó a Rusia en 2016, según ha podido comprobar la cadena británica a través de su equipo de investigación.