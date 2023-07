La Declaración de Independencia de EEUU fue el 2 de julio, ¿por qué se celebra el 4 de julio?

Cada 4 de julio las calles de todos los pueblos y ciudades de Estados Unidos se engalanan con la bandera nacional. Las comidas familiares o los fuegos artificiales al anochecer son dos de las cosas que más se repiten durante el Día de la Independencia. Pero... ¿por qué se celebra el 4 de julio si realmente el documento se firmó dos días antes?

La historia de este festejo se remonta a 1774. Después de sufrir el control del imperialismo, las trece colonias británicas decidieron tomar cartas en el asunto. En septiembre de ese mismo año, los representantes de cada una de ellas se reunieron en el Congreso Continental para comentar sus quejas con respecto a la corona británica.

Sin embargo, no fue hasta el 7 de junio de 1776 cuando se presentó la Resolución Lee, que proponía la ruptura entre las colonias y la corona británica. Pero, pese a que la mayoría de las colonias estaban a favor de la independencia, no estaba claro que la medida se aprobase por unanimidad. Así que decidieron no votar.

En ese momento, hubo cinco personas que se reunieron para escribir un documento en el que explicaban por qué querían las colonias independizarse. Ellos fueron Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Livingston, John Adams y Roger Sherman.

Éxito de la Independencia de las colonias

El encargado de redactar el primer borrador de la Declaración de Independencia fue Jefferson, que tardó apenas dos semanas en escribirlo. En la primera votación, que tuvo lugar el 1 de julio, Pensilvania y Carolina del Sur votaron en contra, aún con la esperanza de reconciliarse con los británicos, y Nueva York se abstuvo.

El 2 de julio, los delegados de las 13 colonias volvieron a reunirse y todos votaron de forma unánime para aprobar la Independencia. Sin embargo, el documento no estaba completo. Así que los días 3 y 4 de julio, continuaron haciendo modificaciones a la Declaración de Independencia de Jefferson.

Fue el 4 de julio de 1776 cuando el Congreso votó la adopción de la Declaración de Independencia. Sin embargo, no se hizo efectiva hasta que las colonias no se alzaron con la victoria en la Guerra de la Independencia, en 1783.