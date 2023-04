Desempolvan los arcaicos cazas de la RDA como medida urgente en Ucrania

El Gobierno de Alemania ha autorizado al de Polonia a exportar a Ucrania un nuevo lote de cazas de fabricación soviética que pertenecían a la desaparecida República Democrática Alemana (RDA), después de resolver en cuestión de horas una solicitud.

Las autoridades polacas, que ya han entregado cazas a Ucrania, quieren ahora enviar a su país vecino más aviones del modelo MiG-29. Al tener origen alemán, corresponde a Berlín dar el visto bueno final, en línea con lo que ya había ocurrido previamente con otro tipo de armas.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, había prometido desde Malí que su Gobierno tomaría una decisión cuanto antes, incluso este mismo jueves, y en cuestión de horas su departamento ha respondido afirmativamente. "Esto demuestra que se puede confiar en Alemania", ha resaltado Pistorius.

Los aviones en cuestión fueron vendidos a Polonia en el año 2003, procedentes del arsenal que aún quedaba de la extinta RDA.

Por su parte, el primer ministro de Ucrania, Denis Smighal, ha agradecido a su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, este último esfuerzo por reforzar la flota aérea de Kiev, aprovechando que ambos han coincidido de viaje oficial en Washington, donde se han reunido con el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

"Me he reunido en Washington con un amigo de Ucrania, Morawiecki. Le he agradecido personalmente al primer ministro y a todo el pueblo polaco el apoyo que Polonia está llevando a cabo para la victoria de Ucrania", ha escrito en Twitter.

Smighal ha destacado en la citada red social que las iniciativas de Polonia están favoreciendo la formación de lo que han llamado "una coalición de aviones de combate", a la que Eslovaquia, por ejemplo, ya se ha sumado.

El presidente de Polonia, Andrezj Duda, confirmó la semana pasada que su país ya había enviado a Ucrania ocho cazas y anticipó el futuro acondicionamiento de otros seis, lo que elevaría el total a 14. Polacos y eslovacos han prometido una treintena de este tipo de aviones de combate de fabricación soviética.