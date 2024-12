El aliado de Putin hace saltar las alarmas: "Si había diez pasos para llegar al desastre total, acabamos de cruzar el noveno"

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, realizó la semana pasada unas declaraciones en respuesta a la decisión de la administración estadounidense de permitir ataques con misiles ATACMS en territorio ruso. Vučić, considerado un aliado cercano del Kremlin, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, habla en serio sobre las amenazas de un ataque nuclear.

Vučić aseguró que Putin no dudaría en utilizar armas nucleares si la seguridad y el poder militar de su país estuvieran amenazados y si no tuviera otra opción. "Si había diez pasos para llegar al desastre total, acabamos de cruzar el noveno", dijo durante un discurso público, según ha informado Aktuálně.cz.

"Quien se crea que Putin está fingiendo cuando advierte de que podría usar armas nucleares, es que no ha visto a Putin en su vida", aseguró Vucic en una rueda de prensa en Belgrado. Y añadió que “en Occidente dicen que Putin va de farol”, pero que él le conoce “como pocos” y que está seguro de que “si llega a estar en peligro la seguridad de Moscú y de sus fuerzas, si no ve otra salida, yo os digo que no dudará ni un momento”.

Vucic, un político populista de derechas, opinó que el mundo está al borde de una catástrofe nuclear. "Hoy atacaron con misiles la región de Bryansk, y continuarán atacando depósitos de munición rusa. Cada paso que se da nos conduce al conflicto nuclear”, sostuvo.

Insistió en que por ello es importante hablar de una tregua y de la paz. Evaluó que Serbia hizo bien el “haber resistido a todas las presiones sin cambiar su política” respecto a la guerra de Ucrania. Serbia, país candidato a la Unión Europea (UE), no ha adoptado sanciones contra Rusia por su agresión contra Ucrania y ha mantenido estrechos lazos con Moscú.

Vucic confirmó que aceptará la invitación de Putin de asistir el próximo 9 de mayo de 2025 en Moscú a la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario de la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. En caso de un nuevo conflicto mundial, Serbia se mantendrá neutral, aseguró Vucic.