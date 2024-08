El 'cerebro' de los atentados del 11-S y dos de sus cómplices se declararán culpables tras un acuerdo

HENNY RAY ABRAMS VIA GETTY IMAGES

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado este miércoles que ha logrado un acuerdo de culpabilidad con el cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y con dos de sus cómplices, Walid Muhamad Sali Mubarak bin Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hausaui.

A pesar de que desde el Pentágono no han compartido los términos y condiciones específicos del acuerdo, The New York Times ha podido acceder a una carta de los fiscales del tribunal dirigida a los familiares de las víctimas del atentado y ha detallado que, tanto el supuesto 'cerebro', como sus cómplices, se declararán culpables de cargos de conspiración, para así evitar recibir la pena de muerte en un juicio que se celebrará en la base de Guantánamo, en Cuba.

Desde 2003 los tres se encontraban bajo custodia estadounidense, sin embargo el caso se ha retrasado una década para investigar si las torturas sufridas en cárceles de la CIA habían "contaminado" las pruebas en su contra.

Según los fiscales, fue Mohamed, ingeniero paquistaní formado en Estados Unidos, el que tuvo la idea de secuestrar aviones y estrellarlos contra edificios, y se la propuso a Osama Bin Laden en 1996, para luego ayudar a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores.

Sin embargo, no todos los acusados han participado en el acuerdo, concretamente dos de los cinco implicados, Ali Abdul Aziz Ali y Ramzi bin al Shibh, quien ha sido declarado incompetente para ser juzgado a causa de una enfermedad mental, por lo que su caso se realizará por separado.