El 'Financial Times' da un funesto análisis sobre la capacidad de Europa contra Rusia

El Financial Times, la biblia de la prensa económica y uno de los diarios con mejores fuentes en política exterior, acaba de publicar un análisis sobre la fortaleza de Occidente frente a la amenaza rusa que enciende las alarmas. Hay lagunas, por eso se trata a marchas forzadas de dar una respuesta unitaria y fuerte ante lo que puede venir.

Los gobiernos occidentales, afirma, están luchando por responder a lo que dicen es una "creciente campaña rusa" de intentos de sabotaje que incluyen incendios intencionales en bases militares e infraestructura civil en toda Europa. La guerra híbrida, hecha carne.

El objetivo de estos ataques en la "zona gris", que según funcionarios de seguridad a menudo fueron dirigidos por la inteligencia militar rusa del GRU, es "promover la desunión entre los aliados de Ucrania, interrumpir los suministros militares a Kiev y poner a prueba la determinación occidental", detalla el diario, en una pieza firmada a seis manos desde Bruselas, Londres y Varsovia.

"Rusia está tratando de enviar el mensaje de que es omnipotente y puede perturbar nuestras sociedades para instigar el miedo y encontrar formas de hacer nuestras vidas más miserables", dijo el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs , al FT. "También está poniendo a prueba nuestra respuesta, porque si no respondemos, estos ataques aumentarán", ahonda.

"Rusia está tratando de enviar el mensaje de que es omnipotente y puede perturbar nuestras sociedades para instigar el miedo y encontrar formas de hacer nuestras vidas más miserables" Edgars Rinkēvičs

El mandatario afirma que los aliados de la OTAN están "tratando de descubrir" cómo responder sin invocar la cláusula de defensa mutua de la alianza militar conocida como Artículo 5. "No vamos a disparar misiles contra Rusia debido a un incidente de pequeña escala", añadió.

La cuestión ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de los aliados occidentales de Ucrania tras los recientes incidentes. Entre ellos, se incluyen un presunto ataque incendiario respaldado por Rusia contra un almacén vinculado a Ucrania en el Reino Unido, un complot de sabotaje contra bases militares estadounidenses en Alemania, intentos de perturbar las redes de señales ferroviarias de Europa y la interferencia de los sistemas de navegación GPS de la aviación civil en el Bálticos. Microsoft ha advertido que Rusia está dirigiendo "desinformación maligna" contra los Juegos Olímpicos de París, además.

Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, dijo la semana pasada que "prácticamente todos los aliados" en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Praga plantearon la cuestión de que el Kremlin está "intensificando sus ataques híbridos contra estados de primera línea, miembros de la OTAN, incendiando y saboteando almacenes de suministros, ignorando las fronteras marítimas y demarcaciones en los países bálticos, organizando cada vez más ataques cibernéticos y continuando difundiendo desinformación".

"Sabemos lo que están haciendo y responderemos tanto individual como colectivamente según sea necesario", añadió Blinken.

"Sabemos lo que están haciendo y responderemos tanto individual como colectivamente según sea necesario" Antony Blinken

La ministra de Defensa holandesa, Kajsa Ollongren, dijo a su vez que Moscú estaba tratando de "intimidarnos" y que era crucial que "no permitamos que esto suceda".

La pregunta no resuelta es cómo Rusia -dijo un asesor de defensa occidental- tiene un léxico altamente desarrollado para la guerra híbrida y lo aplica sistemáticamente a todas las armas potenciales, ya sea “información, operaciones psicológicas o cosas que explotan”. Occidente, por el contrario, estaba tan detrás que incluso “carece de un vocabulario de lo que significa la guerra híbrida”. Moscú "también observa constantemente nuestras reacciones y prueba para ver cuáles de sus acciones funcionan, antes de seguir con más", añadió la misma fuente.

Los incidentes, a menudo, parecen ser aleatorios y contra objetivos no relacionados con Ucrania, como un incendio que se produjo en una tienda Ikea en Lituania el mes pasado y que Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, sugirió que podría haber sido obra de saboteadores extranjeros. Eso es un problema para colocar la diana.

Otro problema a la hora de formular una respuesta adecuada es que los incidentes suelen ser "perpetrados por representantes", lo que hace más difícil atribuirlos directamente a Rusia. El Kremlin ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de guerra híbrida de los gobiernos europeos.

Un oficial de contrainteligencia occidental dijo al diario que el mayor uso de representantes por parte de Moscú se debió a la reciente expulsión masiva por parte de Europa de cientos de diplomáticos y espías rusos. Muchos agentes alternativos ahora provienen de bandas criminales, dijo el oficial, lo que era una señal de que Occidente había logrado limitar las opciones de Moscú, aunque esto también traía nuevos riesgos.

"Existe una mayor posibilidad de daños colaterales y víctimas ya que los representantes no son expertos en oficios, como los explosivos", dijo el oficial.

Polonia ha sido un foco particular de esfuerzos de sabotaje, ya que es un centro para el envío de suministros militares occidentales a la vecina Ucrania. Durante el último mes, las autoridades arrestaron a una docena de personas por cargos relacionados con espionaje y sabotaje.

La mayoría de ellos fueron reclutados en el crimen organizado, y Tusk ha dicho que estaban "directamente implicados en nombre de los servicios [de inteligencia] rusos". Los funcionarios dijeron que Moscú había estado implementando las llamadas “medidas activas” similares desde la década de 1920, y cómo contrarrestarlas mejor era un tema tan antiguo como la táctica misma. Pero el pensamiento actual, como se explora en un informe reciente de la UE y la OTAN y en una investigación del Parlamento del Reino Unido, normalmente implica un proceso de tres pasos.

La primera es reconocer que los ataques están ocurriendo y denunciarlos. El segundo implica desarrollar resiliencia nacional, fortaleciendo la infraestructura crítica, protegiendo cibernéticamente los sistemas informáticos y fomentando la alfabetización mediática entre el público contra las campañas de desinformación. El tercer paso, cómo responder, es el más difícil, ya que requiere una estrategia de disuasión que contenga represalias creíbles pero que también evite, como dijo un alto oficial militar occidental, “medios poco éticos o ilegales como los que utiliza Rusia”.

Una posible medida, propuesta por el ministro checo de Asuntos Exteriores, Jan Lipavský, es restringir las visas de los diplomáticos rusos para que no puedan viajar fuera del país en el que están acreditados. "Realmente necesitamos actuar", dijo al Financial Times. Si bien Praga expulsó a la mayoría de los diplomáticos rusos en los últimos años, quedando sólo siete en la capital checa, cientos siguen estando acreditados en Viena desde donde pueden viajar a cualquier lugar de Europa "y eso no lo puedo impedir", afirmó, y añadió: "La influencia rusa no es bienvenida en Praga”.

Una respuesta más agresiva podría implicar una campaña de información de ojo por ojo dentro de Rusia que haga resaltar los costos de la guerra de Ucrania. "Si eres un ruso promedio, no debería pasar un día sin que te recuerden la enorme cantidad de bajas que han sufrido las tropas rusas", sugirió Eliot Cohen, exasesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, ahora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. grupo de expertos.

De cualquier manera, los funcionarios occidentales señalan que el problema central sigue siendo que los ataques de la zona gris de Rusia son impredecibles, se presentan en múltiples formas y son asimétricos, de modo que las represalias en especie corren el riesgo de intensificar la confrontación con Rusia. Rinkēvičs citó el ejemplo del corte de un cable submarino en el Mar Báltico. Una solución, afirmó, sería aumentar las patrullas marinas de la OTAN. Una opción más extrema sería cerrar el mar a los buques rusos, aunque eso equivaldría a “una declaración de guerra”.

"Deberíamos poder discutir todo tipo de instrumentos [de represalia]", dijo Rinkēvičs. “No estoy diciendo que se puedan utilizar todos. Pero si nos limitamos, sin discusión alguna, simplemente invitamos a Rusia a emprender nuevas acciones creativas, y ellos son los maestros de la guerra híbrida”, zanja.