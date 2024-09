El mensaje escalofriante de Rusia que pulveriza cualquier atisbo de final cercano de la guerra

No hay lugar para el optimismo en lo que respecta a un acuerdo de paz para la guerra en Ucrania. Un día después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insinuase en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, que el final del conflicto armado estaría "más cerca de lo que pensamos", Moscú ha arrojado un jarro de agua fría sobre cualquier atisbo de esperanza y, a través de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha negado la mayor.

“La victoria de Rusia es obligatoria. Occidente no entiende otro tipo de lenguaje. Esta victoria será nuestra, no tenemos ninguna duda", sentenciaba el responsable de la cartera de Exteriores de Rusia, que participa en las actividades y reuniones bilaterales previas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cita más importante de la diplomacia global y que se celebra esta semana en la sede de la ONU, en Nueva York.

De hecho, el conflicto no solo se está haciendo más intenso en el campo de batalla, sino también en el terreno diplomático. En su intervención ante las Naciones Unidas, Serguéi Lavrov aprovechó su discurso para intentar sembrar la semilla de la división en el seno de la Unión Europea y de la OTAN, insinuando que para Occidente los países de la Europa del Este, antiguos aliados soviéticos, no tienen ningún valor. Según el ministro de Exteriores ruso, se les trata con desconfianza y se les excluye de posiciones de poder. "No les dejan ni acercarse a los puestos más importantes", afirmó, tal y como recoge el Daily Express.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también ha enfriado cualquier mensaje que pueda dar a entender que el final de la guerra en Ucrania y la firma de un posible acuerdo de paz está más cerca. Para Peskov, el conflicto solo terminará cuando Rusia logre sus objetivos.

Mientras, a pesar de los mensajes optimistas del presidente de Ucrania, la situación en el frente de batalla sigue siendo complicada para las fuerzas ucranianas. Las tropas de Rusia siguen asediando la ciudad de Vuhledar, estratégica en la región del Donbás y que, según varios expertos militares, como el coronel ucraniano Kostyantyn Mashovets, ya retirado, debe prepararse para la posible pérdida de varias ciudades clave en esa zona.

Por otro lado, el director de la New Geopolitics Research Network, Mykhailo Samus, ha resaltado la importancia que tiene para Ucrania el envío de más ayuda militar para frenar el avance del frente ruso. Según Samus, permitir que Kiev pueda destruir infraestructuras militares rusas en un radio de 300 km podría debilitar significativamente la capacidad de Moscú para progresar con su ofensiva al este del territorio ucraniano.